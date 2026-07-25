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НовостиОбщество25 июля 2026 15:00

В Томске 27 июля отключат свет в десятках домов

Рабочие запланировали новый этап ремонта сетей
Анна КОВАЛЁВА
Местным жителям следует заранее учесть временные неудобства

Местным жителям следует заранее учесть временные неудобства

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 27 июля, целый ряд адресов в Томске затронут отключения электроэнергии. Они связаны с восстановительными работами на инженерных сетях. Об этом сообщила пресс-служба местной ресурсоснабжающей компании.

С 9 до 12 часов обесточат дома на улицах Серафимовича, Баратынского, Бедного Демьяна, Булгакова, Макаренко, Станиславского, Тютчева и в мкрн Наука. С 9 до 16 часов — на Сибирской. С 9 до 16:30 перерывы в подаче энергии затронут переулки Днепровский, Урожайный, Целинный, улицы Крымскую, Первомайскую, Северо-Каштачную, Учительскую, а также поселок Северо-Каштачный.

С 9 до 18 часов в списке — садоводческие товарищества «Ветеран-5», «Магистраль-4», «Строитель» и деревня Лоскутово. С 13:30 до 16:30 электричества не будет на Котовского, Красноармейской, Усова и Учебной. Полный список адресов коммунальщики представили на официальном сайте.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что в начале августа в регионе ожидают +31°С.

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