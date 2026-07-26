Томские спасатели провели отбор водолазов для спусков на глубину до семи метров

Кандидаты в водолазы отрабатывают навыки погружения и действия в нештатных ситуациях под контролем опытных инструкторов Томской областной поисково-спасательной службы. Фото: ТОПСС

В Томске спасатели провели тренировочные спуски под воду для отбора кандидатов на первоначальное обучение. Специалисты отрабатывали навыки на глубине от двух до семи метров при видимости в три метра. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе Томской областной поисково-спасательной службы.

Мероприятие прошло под строгим присмотром опытных инструкторов. В программу тренировочных спусков вошла отработка водолазных сигналов и их применение под водой, а также действия в условиях ограниченной видимости. Кандидаты демонстрировали навыки поведения при возникновении нештатных и аварийных ситуаций. Эксперты оценивали техническую подготовку и психологическую устойчивость претендентов в сложных условиях, их способность строго соблюдать и следовать инструкциям. Подобные проверки позволяют формировать надежные команды для обеспечения безопасности местных жителей, студентов и гостей региона на водных объектах.

Специалисты напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на воде. Запрещается купаться в необорудованных для этого местах, а также игнорировать предупреждающие знаки. Ответственное отношение к собственному здоровью и внимательность к окружающим позволяют предотвращать трагедии на реках и озерах Сибири.

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