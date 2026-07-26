В Томской области женщина украла приставку и телевизор у спящей знакомой

Полицейские Асиновского района вернут похищенное имущество законному владельцу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области раскрыли неординарную кражу. 35-летняя жительница деревни в Асиновском районе похитила технику и сдала ее в ломбард. Подробности 26 июля рассказали в УМВД России по Томской области.

Как рассказали оперативники, 35-летняя местная жительница похитила телевизор и цифровую приставку у спящей знакомой, после чего сдала имущество в ломбард. По предварительным данным, подозреваемая зашла в гости к своей знакомой в деревне Казанка. Воспользовавшись тем, что потерпевшая крепко спала, фигурантка похитила с придомовой территории телевизор и цифровую приставку. После совершения противоправных действий злоумышленница направилась в город Асино, где сдала похищенное имущество в ломбард. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление точной суммы причиненного материального ущерба.

Дознавателем отдела дознания МО МВД России «Асиновский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Правоохранительные органы призывают местных жителей и граждан проявлять бдительность, запирать двери и не оставлять ценные вещи без присмотра, даже на территории частных домовладений.

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