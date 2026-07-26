Томский МФЦ расширил перечень налоговых услуг для предпринимателей

Посетители томского многофункционального центра теперь могут оформить налоговые режимы для бизнеса Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Томский областной многофункциональный центр добавил в перечень услуг прием уведомлений о переходе на единый сельскохозяйственный налог и упрощенную систему налогообложения. Об этом сообщили в пресс-службе ФНС Томской области.

По умолчанию при постановке на учет бизнесмен обязан платить налоги по общей системе, однако закон предоставляет право выбора более удобного варианта. Заявление о смене режима в МФЦ можно подать одновременно с документами на открытие ИП. Если будущий предприниматель изъявит желание перейти на иную форму налогообложения, сотрудник МФЦ примет заявление одновременно с регистрацией.

Основные условия получения услуги: заявитель должен быть зарегистрирован по месту жительства или пребывания в Томской области (при отсутствии регистрации по месту жительства), при обращении в МФЦ предъявить паспорт и одновременно подать заявление на открытие ИП. Если гражданин уже зарегистрирован как ИП и хочет сменить вид налогообложения, ему необходимо обратиться в налоговую инспекцию до 31 декабря года, предшествующего году применения нового режима.

Сегодня в томских многофункциональных центрах предоставляется 34 услуги Федеральной налоговой службы для физических, юридических лиц и ИП. С полным актуальным перечнем можно ознакомиться на официальном сайте МФЦ. Ранее МФЦ запустил новый сервис для быстрого оформления ДТП, а также увеличил число окон для приема заявлений на регистрацию прав на недвижимость в связи с повышенным спросом.

Дальнейшее расширение перечня услуг для предпринимателей и граждан позволит создать максимально комфортные условия для развития бизнеса в Сибири. Оперативное решение административных вопросов в одном месте экономит время местных жителей и способствует росту числа новых предприятий в регионе.

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