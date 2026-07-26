Бакчарская больница получила видеоэндоскопическую систему за 6,5 млн рублей

Новая видеоэндоскопическая система в Бакчарской районной больнице оснащена цифровой матрицей для детального и безопасного обследования пациентов. Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Томской области

Новая видеоэндоскопическая система стоимостью более 6,5 миллиона рублей начала работу в Бакчарской районной больнице, где с ее помощью уже успешно обследовали 16 пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе Бакчарской районной больницы.

Диагностическая система позволяет проводить исследование верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта. Она оснащена миниатюрной цифровой матрицей, которая формирует четкое и детализированное изображение. Врач может использовать цифровое увеличение, корректировать цвет, яркость и контрастность, чтобы рассмотреть мельчайшие изменения слизистой оболочки. Оборудование приобретено за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Новая система позволяет выявлять серьезные заболевания, в том числе онкологические, на самых ранних стадиях. Своевременная постановка диагноза дает шанс начать лечение и избежать тяжелых последствий для здоровья. Видеозапись процедуры предоставляет дополнительные преимущества, позволяя врачу детально изучить состояние пациента уже после приема или оперативно направить данные на консультацию коллегам.

Главный врач Бакчарской районной больницы Юлия Зверева добавила, что ожидается проведение более 30 процедур ежемесячно. Исследование выполняется бесплатно по направлению терапевта или хирурга для местных жителей и граждан, прикрепленных к данному медицинскому учреждению.

Оснащение районных медицинских учреждений современным диагностическим оборудованием является важным шагом в развитии системы здравоохранения Томской области. Это позволяет жителям отдаленных районов получать качественную медицинскую помощь по месту жительства, не выезжая в областной центр, что напрямую влияет на сохранение здоровья населения региона.

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