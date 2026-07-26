Томские школьники отправятся на финал проекта «Большая перемена»

Ребята смогут расширить кругозор и представить свои проекты Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Три школьника из Томской области отправятся в Красноярск для участия в финале всероссийского конкурса «Большая перемена» (0+). Масштабное мероприятие с возрастным цензом для учащихся пятых–седьмых классов и старшеклассников соберет 800 участников из 83 субъектов страны.

Томскую область в среди школьников пятых–седьмых классов будут представлять ученик томской гимназии №6 Кирилл Плеханов, учащийся Заозерной школы №16 города Томска Андрей Порецкий, а также семиклассница томской школы «Перспектива» Мария Скидан. В рамках заключительного этапа для молодых жителей региона и других участников организована просветительская программа, деловые игры, мастер-классы и командообразующие тренинги, посвященные ценностям «Движения Первых». Эксперты в области образования, просвещения, науки, медиа, креативных индустрий и спорта проведут интерактивные лекции, мотивационные встречи и визионерские дискуссии.

По итогам финала определят 300 победителей, которые получат возможность отправиться в уникальное образовательное «Путешествие мечты» по всей России. Они проедут по городам на специально оборудованном поезде «Большая перемена», предоставленном Российскими железными дорогами для проекта. Их ждет просветительская программа с экспертами из разных сфер, а также экскурсионная программа с посещением достопримечательностей регионов. Педагоги-наставники, подготовившие победителей конкурса среди учеников пятых–седьмых классов, получат приз в размере 100 тысяч рублей и смогут пройти образовательную программу от партнеров проекта. Генеральными партнерами выступают ОАО «Российские железные дороги», Госкорпорация «Росатом», ПАО Сбербанк, VK и Госкорпорация «Роскосмос».

Всероссийский конкурс «Большая перемена» является флагманским проектом Движения Первых, который проводится при поддержке Росмолодежи, Минпросвещения России и Минобрнауки России. С 2025 года он стал частью национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, и входит в линейку проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Участие томских школьников в федеральных проектах позволяет молодым жителям региона расширять кругозор, получать новые знания и развивать свои таланты на всероссийском уровне. Поддержка таких инициатив способствует формированию активного и ответственного поколения, готового вносить вклад в развитие страны и реализовывать себя в различных профессиональных сферах.

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