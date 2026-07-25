В тренировке участвовали 42 сотрудника ведомства. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Вспыхнул склад на цокольном этаже главного корпуса ТПУ, огонь быстро распространился по всему помещению, дым окутал верхние этажи — таков сценарий учений томского ГУ МЧС России. Подробностями ведомство поделилось 25 июля.

Согласно легенде, в момент ЧП в здании вуза находились 35 человек, один из них с переломом ноги на третьем этаже. Пожарные расчеты продемонстрировали оперативность и слаженность при тушении условного очага. Спасательные работы велись в условиях, максимально приближенных к реальным. На месте событий отработали 42 сотрудника МЧС, использовав 13 единиц спецтехники.

«Учения способствуют совершенствованию и поддержанию на высоком уровне готовности гарнизонов к тушению пожаров и реагированию на возможные чрезвычайные ситуации», — говорится в сообщении.

Пресс-служба управления поделилась снимками с учений.

Использованы 13 единиц специальной техники. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Спасатели продемонстрировали слаженность действий. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что При пожаре сгорели 10 куриц и корова в селе Десятово.

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