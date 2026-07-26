Гаражная распродажа и выставка котов пройдут в Томске 26 июля

Шесть котов ищут новых хозяев на благотворительной выставке Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 26 июля, во дворике Томского областного краеведческого музея пройдет выставка котов (0+) и гаражная распродажа в поддержку животных. Об акции рассказали инициаторы проекта «Добрые дела».

Местные жители и гости города смогут познакомиться с питомцами, помочь им и приобрести вещи от томичей. Мероприятие продлится с двенадцати до девятнадцати часов по адресу проспект Ленина, 75.

На выставку привезут шесть котов по именам Варя, Луиза, Пух, Витя, Марфа и Ника. Все желающие смогут пообщаться с животными и, возможно, забрать одного из них домой. Для новых хозяев организаторы подготовили сюрприз — среди тех, кто возьмет котика в этот день, разыграют подарок для питомца. На гаражной распродаже будут продавать книги, комнатные растения, игрушки и лежанки для животных, а также картины томских художников. Все средства от продаж направят на помощь подопечным проекта «Добрые дела».

Организаторы также принимают помощь в виде корма для котов, наполнителя для лотков, пеленок и переносок. Тем, кто планирует забрать питомца домой, нужно взять с собой паспорт и переноску.

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