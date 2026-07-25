В Стрежевом появились арендные электросамокаты

Фото: соцсети Валерия Дениченко

Сегодня, 25 июля, мэр Стрежевого Валерий Дениченко сообщил о появлении в городе арендных электросамокатов. Систему СИМ организовал местный житель, оформивший самозанятость. Он обошелся без финансовой поддержки администрации.

«Договорились встретиться в понедельник, определить зоны, в которых нельзя будет на этих самокатах кататься. Жду предложения в чате, рассматривать будем только аргументированные. Если запретить самокаты на какой-то территории, то почему. Кроме этого есть еще ограничение скорости», — написал градоначальник.

Всего в город завезли 40 средств индивидуальной мобильности, они уже доступны для аренды. Стоимость поездки составляет 10 рублей за минуту.

Ранее «КП-Томск» рассказала, что на улице Лазо подросток на самокате сбил женщину, возбуждено уголовное дело.

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