Северские полицейские задержали двух веловоров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В дежурную часть УМВД России по ЗАТО Северск обратились двое местных жительниц. Они заявили о пропаже велосипедов, оставленных без присмотра у входа в городской зоопарк. Транспортные средства не были оборудованы противоугонными устройствами. Ориентировку передали наружным службам. Об этом рассказали в УМВД 25 июля.
Во время патрулирования улиц сотрудники ППСС заметили двоих молодых людей, которые ехали на велосипедах и находились в состоянии алкогольного опьянения. Граждан остановили и доставили в отдел. Ими оказались ранее судимые северчане 1992 и 1993 годов рождения. Подозреваемые сознались в содеянном.
Общий ущерб от хищений оценили в 25 тысяч рублей. Возбуждены 2 уголовных дела по пункту «в» части 2 статьи 158 УК Российской Федерации. Имущество уже изъяли для последующей передачи владельцам.
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