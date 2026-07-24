В Томске отказались вводить режим ЧС из-за тлеющего с третьего июля полигона

Специалисты ведут постоянный мониторинг воздуха в местах тления Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Томска не планируют вводить режим чрезвычайной ситуации из-за тления мусорного полигона в восточной части города, которое продолжается с третьего июля. Департамент дорожной деятельности подтвердил, что ситуация находится под контролем, а на объекте круглосуточно дежурит специальная техника. Об этом ТАСС сообщили в мэрии города со ссылкой на департамент дорожной деятельности.

Мусор на полигоне продолжает тлеть в разных местах, и точную площадь возгорания сложно определить из-за особенностей рельефа свалки. Рабочие внимательно следят за тем, чтобы тление не переросло в открытый огонь, и готовы оперативно ликвидировать любые очаги. Девятого июля в городе был введен режим повышенной готовности, границы которого охватывают весь областной центр.

Департаменту дорожной деятельности поручено расчистить и обновить минерализованные полосы в районе полигона для предотвращения распространения огня. Роспотребнадзор по Томской области ведет постоянный мониторинг воздуха на содержание загрязняющих веществ и обязан незамедлительно уведомить мэрию при превышении допустимых норм, что гарантирует безопасность местных жителей и студентов.

Постоянный контроль за состоянием воздуха и своевременная обработка периметра полигона остаются приоритетными задачами для обеспечения экологической безопасности и спокойствия граждан в летний период.

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