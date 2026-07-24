На трассе Сибирь у Томска начался ремонт на 106 млн рублей

Работы проводятся в рамках нацпроекта Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На федеральной трассе Р-255 Сибирь начался масштабный ремонт участка протяженностью 7,7 километра стоимостью более 106 миллионов рублей. Работы стартовали от поселка Калтай и завершатся у въезда в областной центр в следующем году. Об этом рассказали в профильном ведомстве.

Данный участок считается одним из самых загруженных направлений в регионе. Чтобы снизить неудобства для водителей, дорожные службы перешли на ночной режим проведения работ с двадцати часов до семи часов утра. С двадцать четвертого июля специалисты приступили к фрезерованию изношенного асфальтового покрытия. В дальнейшем планируется укладка новых слоев дорожного полотна, нанесение разметки долговечным термопластиком и укрепление обочин.

Одновременно продолжается капитальный ремонт другого участка федеральной трассы с шестьдесят пятого по семьдесят третий километр между поселком Алаево в Кемеровской области и селом Курлек Томской области. Завершение этих работ также запланировано на две тысячи двадцать седьмой год. На всех проблемных участках организовано реверсивное движение, которое регулируется светофорами и дорожными регулировщиками. Межведомственная координация позволяет оперативно управлять транспортными потоками и обеспечивать безопасность участников движения.

Своевременное обновление федеральных магистралей критически важно для транспортной доступности сибирского региона. Соблюдение правил дорожного движения и внимательность на участках с ограничением скорости позволят водителям безопасно преодолеть ремонтные зоны до полного завершения модернизации трассы.

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