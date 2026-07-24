Томское мороженое покорило рынки Китая и Монголии

Продукция сибирских производителей прошла строгий ветеринарный контроль и соответствует международным стандартам качества Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП

Производители Томской области с начала года отправили за рубеж более 111 тонн мороженого. Сибирское лакомство пользуется стабильным спросом у зарубежных потребителей и успешно проходит строгий ветеринарный контроль. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора.

В период с 1 января по 23 июля 2026 года специалисты ведомства оформили 15 партий продукции общим объемом 111,5 тонны. Главными странами-получателями стали Китай и Монголия. В Поднебесную отправлено 77,7 тонны холодного десерта, а в Монголию — 33,8 тонны.

Вся экспортируемая продукция подготовлена в строгом соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями Евразийского экономического союза и стран-импортеров. Качество и безопасность мороженого подтверждены результатами лабораторных исследований, проведенных в аккредитованных лабораториях ФГБУ «ВНИИЗЖ». На каждую партию оформлены необходимые экспортные ветеринарные сертификаты.

Для сохранения вкусовых качеств и безопасности продукция транспортировалась в специально оборудованных рефрижераторах, обеспечивающих соблюдение жесткого температурного режима на всем пути следования. Развитие экспортного потенциала региона позволяет местным предприятиям расширять производство, создавать новые рабочие места для жителей и студентов, а также укреплять экономические связи с соседними государствами.

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