Томское мороженое покорило рынки Китая и Монголии

Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП
Производители Томской области с начала года отправили за рубеж более 111 тонн мороженого. Сибирское лакомство пользуется стабильным спросом у зарубежных потребителей и успешно проходит строгий ветеринарный контроль. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора.
В период с 1 января по 23 июля 2026 года специалисты ведомства оформили 15 партий продукции общим объемом 111,5 тонны. Главными странами-получателями стали Китай и Монголия. В Поднебесную отправлено 77,7 тонны холодного десерта, а в Монголию — 33,8 тонны.
Вся экспортируемая продукция подготовлена в строгом соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями Евразийского экономического союза и стран-импортеров. Качество и безопасность мороженого подтверждены результатами лабораторных исследований, проведенных в аккредитованных лабораториях ФГБУ «ВНИИЗЖ». На каждую партию оформлены необходимые экспортные ветеринарные сертификаты.
Для сохранения вкусовых качеств и безопасности продукция транспортировалась в специально оборудованных рефрижераторах, обеспечивающих соблюдение жесткого температурного режима на всем пути следования. Развитие экспортного потенциала региона позволяет местным предприятиям расширять производство, создавать новые рабочие места для жителей и студентов, а также укреплять экономические связи с соседними государствами.
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