Томский политех включили в санкционный список США за угрозу нацбезопасности

Томский вуз продолжает развивать научные проекты и готовить специалистов, несмотря на внешние ограничения Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП

Национальный исследовательский политехнический университет попал в перечень организаций, представляющих угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Соответствующий документ опубликовало военное министерство этой страны, о чем сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Помимо томского вуза, в обновленный перечень вошли еще двадцать девять российских учебных заведений, научных институтов Российской академии наук и производственных предприятий. В их числе оказались Московский государственный университет, Высшая школа экономики, Московский государственный технический университет имени Баумана, Московский физико-технический институт, а также ряд других крупных научных и производственных объединений.

Всего в данном перечне числится сто тридцать организаций из России, Китая и Ирана. Включение в этот список означает, что американское профильное ведомство не сможет финансировать совместные фундаментальные исследования с этими учреждениями. Такое решение может отразиться на международных академических обменах и научной деятельности студентов и преподавателей сибирского региона.

Руководство университета продолжает осуществлять образовательный процесс и развивать научные проекты в рамках действующего законодательства. Учебное заведение сохраняет фокус на подготовке квалифицированных специалистов и реализации собственных технологических разработок для обеспечения потребностей отечественной промышленности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Чтобы люди не расстроились!»: Томич рассказал, почему распечатал скульптуру белки на 3D-принтере

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru