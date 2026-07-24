Благодаря Роскачеству томичи узнали, как отличить опасную зарядку для смартфона

Роскачество предупредило об опасности блоков питания дешевле 1000 рублей Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Стремление сэкономить на аксессуарах для смартфонов может обернуться сгоревшей квартирой. Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору безопасных зарядных устройств, которые помогут избежать короткого замыкания и пожара. Об этом пишет издание mosaica.ru.

Специалисты советуют обходить стороной блоки питания стоимостью ниже 900–1000 рублей, если бренд неизвестен, а у продавца нет понятной гарантии и документов. Низкая цена часто достигается за счет экономии на изоляции проводов, контроллерах защиты и качестве пайки. Такие устройства могут испортить аккумулятор смартфона или вызвать возгорание при первом же скачке напряжения.

Чтобы не купить подделку, эксперты рекомендуют обращать внимание на упаковку. На ней должны быть четко пропечатаны производитель, технические характеристики, модель и знаки соответствия. Информация на самом пластиковом корпусе блока не должна стираться пальцем. При покупке в интернете лучше выбирать официальные магазины брендов, так как высокий рейтинг карточки товара на маркетплейсе не гарантирует подлинность — отзывы могут относиться к другой партии.

Важные правила касаются и эксплуатации. Не следует накрывать зарядное устройство тканью, класть его под подушку или оставлять рядом с легковоспламеняющимися предметами. Если во время работы появился сильный нагрев, запах горелого пластика, потрескивание или искрение — устройство нужно немедленно отключить от сети.

Поврежденный кабель опасно постоянно перематывать изолентой и продолжать использовать. Специалисты категорически не рекомендуют оставлять сомнительные блоки включенными в розетку на ночь или уходя из дома.

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