Ресурсоснабжающая организация завершила ремонт 40 километров труб в Томске

Дорожные работы на улицах Томска Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Масштабные гидравлические испытания теплосетей подходят к концу. Специалисты ресурсоснабжающей организации завершили проверку тепломагистрали № 8 в Октябрьском районе, устранили несколько десятков выявленных дефектов и приступили к запуску горячего водоснабжения. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Вода постепенно возвращается в краны жителей 274 домов. В частности, подача восстановлена в микрорайоне Спичфабрика, а также на улицах Сергея Лазо, Беринга, Бела Куна, Мичурина, Лазарева, Суворова, Любы Шевцовой, Новосибирская, Ивана Черных и на Иркутском тракте. Также ресурс появился в Карском, Курганском и Уральском переулках.

Стоит отметить, что горячая вода появится только в тех домах, где управляющие компании уже успели подготовить внутридомовое оборудование к зимнему периоду. Локальные дефекты на подводящих трассах, которые могут возникнуть при заполнении системы, энергетики обещают устранять в оперативном режиме.

Текущий ремонт стал частью большой подготовки города к следующему отопительному сезону. По данным ресурсоснабжающей организации, с начала ремонтной кампании специалисты выявили на городских сетях 1066 дефектов — это примерно на 150 больше, чем за аналогичный период прошлого года. На данный момент общая готовность тепловых сетей Томска составляет 44%: к зиме уже подготовлено 281 километр магистралей из общей протяженности по городу.

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