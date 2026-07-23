Каждый пятый томич не верит в возможность повышения зарплаты на работе

Обсуждение условий труда и заработной платы остается актуальной темой для многих местных жителей и специалистов в Томске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Только семь процентов жителей Томска считают свою зарплату полностью соответствующей квалификации и не планируют просить о ее увеличении. При этом почти половина горожан уже обсуждала или планирует обсудить изменение дохода с работодателем. Об этом 24 июля 2026 года сообщили аналитики кадрового агентства, подведшие итоги исследования.

Согласно результатам опроса, 24 процента опрошенных ранее обращались к руководству с просьбой увеличить оклад, а еще 23 процента собираются сделать это в ближайшее время. Однако 23 процента жителей, которые считают свою зарплату недостаточной, не готовы поднимать этот вопрос. Каждый пятый респондент заранее уверен, что переговоры не приведут к результату. Еще 26 процентов объяснили отказ тем, что размер их дохода фиксирован, а 16 процентов считают, что проще найти новую работу, чем просить прибавку.

Чаще всего готовы обсуждать повышение зарплаты молодые специалисты и сотрудники с высоким доходом. Среди томичей младше 35 лет 32 процента уже обращались к руководству с такой просьбой, а еще 30 процентов планируют сделать это в ближайшее время. Среди работников с доходом от 150 тысяч рублей в месяц 30 процентов уже проводили подобные переговоры, еще 28 процентов собираются обратиться к работодателю.

Подобные настроения среди местных жителей и граждан подчеркивают необходимость развития прозрачных систем мотивации на предприятиях региона. Открытый диалог между сотрудниками и руководством способствует удержанию квалифицированных кадров и повышению общей эффективности труда в сибирском регионе.

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