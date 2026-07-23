Дорожники Томска обновили 1700 квадратов асфальта на улице Пирогова

Дорожные работы на улицах Томска Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске продолжается масштабный ремонт улично-дорожной сети. За минувшие сутки подрядчики обновили более тысячи семисот квадратных метров дорожного полотна и подготовили новые участки к асфальтированию. Об этом двадцать четвертого июля рассказали в администрации города.

На проспекте Ленина рабочие подготовили съезды к укладке асфальта, забетонировали два люка и вывезли несколько кубометров строительного мусора. Рядом, на улице Розы Люксембург, специалисты установили двести метров бортовых камней и продолжили восстановление межрельсовой плитки. На улице Говорова дорожные службы отфрезеровали более трехсот квадратных метров старого асфальта на парковках и съездах.

Активные работы ведутся и на других участках. На улице Пирогова за сутки уложили тысячу семьсот квадратных метров верхнего слоя асфальта. На улице Кулагина подрядчики продолжают монтаж бортового камня, уложив за несколько дней более ста тридцати метров. На улице Богдана Хмельницкого полностью завершили укладку верхнего слоя покрытия, отремонтировали почти полкилометра бордюров и заменили двадцать пять люков колодцев и камер.

Дорожный сезон в сибирском регионе требует максимальной концентрации ресурсов и использования каждого благоприятного дня. Своевременное обновление дорожного полотна и замена коммуникационных люков позволяют обеспечить безопасное и комфортное движение транспорта в Томске до наступления осенних холодов.

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