За сутки в Томской области потушили шесть лесных пожаров

При этом режим ЧС федерального уровня сохраняется в лесах региона до конца июля Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

Лесопожарная обстановка в Томской области начала стабилизироваться. За минувшие сутки специалистам регионального департамента лесного хозяйства удалось ликвидировать шесть возгораний из тридцати четырех. Об этом рассказали в региональной лесоохране 23 июля.

Основной прорыв был совершен в Верхнекетском районе — там потушено сразу четыре пожара. Еще по одному огню взяли под контроль в Каргасокском и Кедровском лесничествах. В результате общее число активных очагов сократилось до тридцати.

На данный момент больше всего огня бушует в Верхнекетском лесничестве, где остается 14 пожаров (три из них уже локализованы). Семь очагов действуют в Каргасокском районе, четыре — в Улу-Юльском. По два возгорания зафиксировано в Александровском и Колпашевском районах, один — в Бакчарском.

Специалисты отмечают некоторое улучшение погодных условий. По состоянию на 23 июля класс пожарной опасности снижен до 2,8 балла, что соответствует средней степени угрозы. Тем не менее, власти сохраняют жесткий контроль. С 13 июня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации, а леса Томской области и Красноярского края находятся под федеральным режимом ЧС. Особый противопожарный режим с запретом на посещение лесов продлен до 31 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Осадки разной степени интенсивности ожидаются в Томской области 23 июля

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru