На улице Пирогова в Томске за сутки уложили 1800 квадратов асфальта

Работы не прекращаются ни днем, ни ночью Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске продолжаются масштабные работы по обновлению улично-дорожной сети. На улице Пирогова за минувшие 24 часа подрядчик уложил 1800 квадратных метров верхнего слоя асфальта, параллельно ведутся работы на трамвайных путях и съездах. Об этом 22 июля сообщили в администрации города.

На улице Говорова дорожники приступили к фрезерованию покрытия на съездах. На данный момент уже подготовлено почти 160 квадратных метров основания для последующей укладки нового асфальта. Снятие старого слоя позволяет обеспечить надежное сцепление материалов и продлить срок службы дорожного полотна.

Не менее активно работы ведутся и на участках с трамвайным движением. На улице Розы Люксембург продолжается ремонт межрельсовой плитки. За сутки специалисты уложили 80 «квадратов» покрытия, а также установили 100 погонных метров новых бортовых камней, которые обеспечат долговечность дорожного полотна и безопасность пешеходов.

Представители профильного департамента находятся в постоянном контакте с подрядными организациями. Ход ремонтной кампании и соблюдение технологий находятся на личном контроле у руководства города, что позволяет оперативно реагировать на любые возникающие вопросы и строго соблюдать установленные сроки сдачи объектов.

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