Дорожники Томска подготовили 6 тысяч тонн противогололедной смеси к зиме

Обработка дорог и тротуаров пескосоляной смесью в зимний период проводиться регулярно Фото: Виктор Гусейнов. Перейти в Фотобанк КП

Специализированное предприятие Томска уже заготовило более шести тысяч тонн пескосоляной смеси для обработки городских улиц предстоящей зимой. К концу лета объем запасов противогололедных материалов планируется увеличить до 35 тысяч тонн, что обеспечит безопасность дорожного движения в холодный сезон. Об этом 22 июля рассказали в профильном департаменте Томска.

На данный момент на пескобазе организации замешано свыше шести тысяч тонн материала. В дальнейшем этот показатель вырастет до 30–35 тысяч тонн. Для обработки дорог используются смеси с содержанием соли 10 и 20 процентов, а также чистый песок. В среднем за зимний сезон на улицы Томска уходит около 32 тысяч тонн подобных материалов.

В минувшем сезоне 2025–2026 года на дороги города было высыпано 35 тысяч тонн пескосоляной смеси. Ранее на некоторых участках, в том числе на проспекте Ленина, применялся химический реагент, однако его использование ограничили только остановками общественного транспорта.

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