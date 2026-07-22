В Томской области контролируют капремонт дома культуры на 73 млн рублей

Строители проводят демонтаж старых конструкций и обновление кровли. Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

В селе Ягодное Асиновского района Томской области идет капитальный ремонт здания сельского дома культуры. На реализацию проекта из средств национального проекта «Семья» выделено более 73 млн рублей. Ход работ находится на особом контроле надзорного ведомства. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

Городской прокурор Евгений Репях лично выехал на стройплощадку для оценки хода работ, стартовавших в середине апреля текущего года. Ремонт предусматривает полное обновление инженерных систем и кровли, реконструкцию фасада здания, замену окон и дверей, а также внутреннюю отделку с обустройством новой входной группы. Завершение всех мероприятий запланировано на октябрь 2027 года.

На момент проверки демонтаж старого кровельного покрытия был полностью завершен. Строители приступили к устройству новой крыши, параллельно в соответствии с утвержденным графиком демонтируя внутренние двери, полы и систему отопления.

«Отставания от графика не зафиксировано, однако я напомнил подрядчику о важности строгого соблюдения сроков и высокого качества работ, так как этот объект имеет огромную социальную значимость для культурного развития местных жителей», – отметил Евгений Репях.

Регулярные надзорные мероприятия позволят обеспечить целевое использование бюджетных средств и своевременную сдачу объекта, что повысит качество культурного досуга для жителей Асиновского района.

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