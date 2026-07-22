В Томске коммунальщиков оштрафовали на 70 тысяч рублей по статье

Ремонт на сетях не был выполнен в установленные сроки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Советского района Томска привлекла к административной ответственности ресурсоснабжающую организацию за нарушение сроков аварийного ремонта тепловых сетей. Юридическое лицо оштрафовано на 70 тысяч рублей по части 3 статьи 7.23 КоАП РФ из-за отсутствия горячего водоснабжения у жителей 27 многоквартирных домов. Об этом рассказали 22 июля в пресс-службе прокуратуры Советского района города Томска.

Проверка исполнения законодательства при обеспечении населения коммунальными услугами выявила, что коммунальщики не обеспечили своевременную подачу горячей воды потребителям на проспектах Комсомольский и Ленина, а также на улицах Алексея Беленца, Герцена, Источная и Новгородская. Надзорное ведомство внесло руководителю предприятия представление об устранении нарушений и возбудило дело об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения административного материала суд назначил юридическому лицу штраф в размере 70 тысяч рублей за повторное нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. Контрольные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства продолжаются для предотвращения подобных сбоев в будущем.

Своевременное устранение аварий на коммунальных сетях остается критически важным для поддержания комфортных условий жизни граждан в сибирском регионе, особенно в условиях подготовки к отопительному сезону.

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