Томские аграрии заготовили 42 процента кормов для зимовки скота

Сельскохозяйственные предприятия региона перешагнули экватор заготовки Фото: Александр ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Сельскохозяйственные предприятия Томской области перешагнули экватор заготовки кормов, выполнив 42 процента от запланированного объема. Об этом 22 июля сообщил губернатор региона Владимир Мазур.

Сельхозпредприятия и фермеры уже скосили 16,4 тысячи гектаров сена, получив 23 тысячи тонн продукции. Объем заготовленного сенажа составил 95,4 тысячи тонн с 11,4 тысячи гектаров, в том числе почти 14 тысяч тонн зерносенажа собрано с 1,7 тысячи гектаров. Межведомственная координация позволяет оперативно решать вопросы обеспечения горюче-смазочными материалами сельскохозяйственной техники в рабочем порядке, что поддерживает высокие темпы полевых работ.

Лидером по темпам заготовки стал Зырянский район, где выполнено 68,2 процента от плана. За ним следуют Кожевниковский, Томский, Чаинский и Первомайский районы, где показатели также превышают 42 процента.

Параллельно аграрии ухаживают за посевами. От сорняков обработали почти 153 тысячи гектаров, от вредителей около 125 тысяч, а против грибковых болезней 80 тысяч гектаров. Еще 19 тысяч гектаров паров подготовили под будущие посевы. Губернатор Владимир Мазур отметил: «Работы идут строго по плану. Вопросы обеспечения горюче-смазочными материалами сельхозтехники решаются в рабочем порядке».

Своевременная заготовка кормов и комплексная обработка полей являются залогом успешной зимовки сельскохозяйственных животных и стабильного развития агропромышленного комплекса сибирского региона в текущем году.

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