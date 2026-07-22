В Тегульдете полицейские изъяли у двух местных жителей 450 граммов конопли

Оба задержанных ранее были судимы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тегульдетском районе Томской области сотрудники уголовного розыска задержали двух местных жителей, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. У мужчин изъято около 450 граммов дикорастущей конопли, в отношении них возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ. Подробности рассказали в региональном УМВД 22 июля.

Ранее судимые мужчины 1983 и 1991 годов рождения решили собрать дикорастущее растение в окрестностях села для личного пользования. Правоохранительные органы оперативно отреагировали на информацию и провели задержание. Следствие установило, что коммерческих планов у задержанных не было, однако объем изъятого вещества превышает крупный размер, предусмотренный федеральным законодательством.

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