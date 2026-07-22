Использовала повод, чтобы обогатиться: Томичка не смогла оспорить решение в областном суде

Осужденная сфабриковала документы, чтобы присвоить больше 5 миллионов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Судебная коллегия Томского областного суда оставила в силе приговор 40-летней местной жительнице, признанной виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ. Женщина попыталась незаконно обогатиться на 5,5 млн рублей, за что получила 3 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом рассказали 22 июля в пресс-службе прокуратуры региона.

Следствием установлено, что в 2021-2022 годах томичка фактически управляла бизнесом проживающей за границей матери по производству сэндвич-панелей. После того как арендованное для этих целей помещение пострадало от подтопления и технологическая линия была повреждена из-за некачественного ремонта, женщина решила взыскать с хозяйки недвижимости через суд более 5,5 млн рублей. Для реализации задуманного она сфабриковала документы, подтверждающие право собственности компании ее матери на поврежденное оборудование, и завысила затраты на его восстановление.

Однако противоправные действия были своевременно раскрыты правоохранительными органами, и собственница помещения не понесла финансовых потерь. За содеянное суд по совокупности с предыдущим приговором за мошенничество назначил виновной 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

При попытке оспорить приговор, сторона защиты настаивала на невиновности осужденной. Участвующий в суде второй инстанции прокурор, проанализировав собранные доказательства, уверенно опроверг доводы об оговоре женщины со стороны свидетелей. Приведенные прокурором аргументы убедили судебную коллегию по уголовным делам Томского областного суда в законности состоявшегося судебного решения. Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.

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