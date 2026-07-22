Томичкам на заметку: «Определен оптимальный возраст для беременности»

В конкретном возрастном диапазоне сохраняется максимальный запас яйцеклеток, эндометрий подготовлен для имплантации, а сердце и сосуды к нагрузкам Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ассистент кафедры акушерства и гинекологии Пироговского университета Анатолий Тян рассказал о наиболее благоприятном периоде для первой беременности. Специалисты выделили оптимальный интервал 22-30 лет, пик физиологической готовности приходится на 25-28 лет. Об этом сообщает mosaica.ru.

В указанном возрастном диапазоне сохраняется максимальный запас яйцеклеток, эндометрий подготовлен для имплантации, а сердечно-сосудистая и свертывающая системы легче переносят нагрузки.

При беременности до 20 лет выше вероятность анемии, преждевременных родов и низкого веса младенца. После 35 лет растет риск гестационного диабета, гипертензии и отслойки плаценты.

В 25 лет показатель хромосомных аномалий равен 1 на 1000, в 35 — 1 на 400, а в 40 — 1 на 100. Частота выкидышей у женщин старше 40 лет составляет 30%.

Медики подчеркнули, что беременность после 35 не противопоказана, она требует более пристального контроля. Одновременно снижается вероятность естественного зачатия.

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