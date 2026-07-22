Стипендии студентов томского вуза в 2026 году могут достигать 150 тысяч рублей

Высокий конкурс и развитая система грантов делают томские вузы привлекательными для абитуриентов со всей Сибири Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Активные студенты томского госуниверситета в текущем году могут получать ежемесячное денежное довольствие до 150 тысяч рублей благодаря развитой системе грантов и премий. Об этом в среду, 22 июля, сообщила пресс-служба вуза.

Приемная кампания в учебном заведении стартовала 20 июня. Вуз планирует принять на бюджетные места более четырех тысяч человек, при этом основной прирост контрольных цифр сосредоточен на бакалавриате, специалитете и базовом высшем образовании. Абитуриенты выбирают из более чем 250 специальностей, в том числе от ветеринарии и зоотехнии до фундаментальной физики и управления качеством.

Немаловажным фактором при выборе учебного заведения является экосистема развития, которую предлагает университет после поступления. В учреждении реализована грантовая поддержка научных проектов, практики и стажировки на производствах, работают студенческие отряды и свыше тридцати объединений от спортивных до творческих. Ярким примером служит выпускник радиофизического факультета, работающий программистом в томском научно-производственном центре. За время учебы он получал стипендию правительства Российской Федерации в размере 20 тысяч рублей, стипендию имени К.А. Валиева в размере 55 тысяч рублей, стипендию президента РФ для аспирантов в размере 75 тысяч рублей, а также областную премию в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры.

Без вступительных испытаний уже зачислены 173 школьника как победители и призеры олимпиад, при этом наибольшее количество таких студентов приходится на юридический институт, институт экономики и менеджмента, а также факультет психологии. Дополнительно по отдельной квоте для участников и детей участников специальной военной операции в вуз поступают 820 абитуриентов. По целевому обучению на некоторые предложения откликнулось больше соискателей, чем было выделено мест.

Подобная финансовая поддержка и высокий конкурс подтверждают статус Томска как одного из ключевых образовательных центров Сибири, привлекающего талантливую молодежь со всего региона и страны.

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