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НовостиОбщество22 июля 2026 9:13

В Ульяновске похититель съел почти все украденное алкогольное мороженое

Полицейские сработали оперативно
Екатерина Сафонова
Ущерб оценивается в 61 тысячу рублей

Ущерб оценивается в 61 тысячу рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Заволжском районе Ульяновска разыгралась необычная криминальная история. Молодой человек не только взломал торговый павильон, но и устроил пир в парке «40 лет ВЛКСМ», съев большую часть похищенного алкогольного мороженого категории «18+». Сумма ущерба превысила 61 тысячу рублей. Подробности 22 июля опубликовало издание mosaica.ru со ссылкой на УМВД России по Ульяновской области.

По данным пресс-службы УМВД по Ульяновской области, инцидент начался с сообщения владелицы торговой точки. Женщина обнаружила взломанный киоск и сразу же обратилась в полицию. Оперативники быстро установили приметы подозреваемого — 36-летнего мужчины, который использовал металлическую арматуру для проникновения в помещение. Вместо того чтобы скрыться, злоумышленник ушел в парк, где съел три контейнера с молочным десертом, а остатки выкинул.

Следствием возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Несмотря на курьезный характер преступления, законодательная база однозначно квалифицирует его как серьезное имущественное правонарушение с незаконным проникновением в помещение.

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