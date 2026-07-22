Суд оштрафовал северского предпринимателя на 4 тысячи за нелегальные препараты

Оборот ветеринарных препаратов жестко регулируется государством для обеспечения безопасности здоровья домашних питомцев Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Томской области поставил точку в деле о незаконной торговле ветеринарными препаратами. Фемида поддержала позицию Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора и назначила индивидуальному предпринимателю из Северска административный штраф в размере 4 000 рублей по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. Об этом 21 июля рассказали в региональном Россельхознадзоре.

История началась еще в ноябре 2025 года, когда ведомство зафиксировало нарушения через систему мониторинга «Честный знак». Выяснилось, что бизнесмен систематически осуществлял розничную продажу лекарств для животных — препаратов «Пинпрамиль», «Селафорт», «Экспресс Успокоин» и «Тиксфли», зарегистрированных в системе «ВетИС». При этом обязательная лицензия на фармацевтическую деятельность у него отсутствовала.

После первого выявления факта торговли ведомством было вынесено официальное предостережение. Однако проверка, проведенная в мае 2026 года, показала, что предприниматель проигнорировал требования закона. Нарушения не были устранены, факты реализации продолжались.

Во время выездного обследования инспекторы обнаружили в холле ветеринарной клиники бизнесмена витрины с кормами и косметикой. Лекарств на полках в открытой продаже уже не оказалось — владелец решил действовать осторожнее. Тем не менее, факт продажи препарата «Пинпрамиль» был подтвержден в ходе контрольной закупки.

Материалы дела были переданы в суд. В конце июня 2026 года служители Фемиды признали доводы надзорного органа обоснованными. Решение суда вступило в законную силу, штраф уплачен нарушителем в полном объеме.

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает владельцам зоомагазинов и ветклиник, что реализация лекарственных препаратов для животных без соответствующего разрешения является грубым нарушением законодательства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медведь попал в фотоловушку в томском заказнике

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru