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НовостиОбщество22 июля 2026 0:55

Суд оштрафовал северского предпринимателя на 4 тысячи за нелегальные препараты

Индивидуальный предприниматель продолжал торговать ветпрепаратами даже после официального предостережения Россельхознадзора
Екатерина Сафонова
Оборот ветеринарных препаратов жестко регулируется государством для обеспечения безопасности здоровья домашних питомцев

Оборот ветеринарных препаратов жестко регулируется государством для обеспечения безопасности здоровья домашних питомцев

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Томской области поставил точку в деле о незаконной торговле ветеринарными препаратами. Фемида поддержала позицию Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора и назначила индивидуальному предпринимателю из Северска административный штраф в размере 4 000 рублей по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. Об этом 21 июля рассказали в региональном Россельхознадзоре.

История началась еще в ноябре 2025 года, когда ведомство зафиксировало нарушения через систему мониторинга «Честный знак». Выяснилось, что бизнесмен систематически осуществлял розничную продажу лекарств для животных — препаратов «Пинпрамиль», «Селафорт», «Экспресс Успокоин» и «Тиксфли», зарегистрированных в системе «ВетИС». При этом обязательная лицензия на фармацевтическую деятельность у него отсутствовала.

После первого выявления факта торговли ведомством было вынесено официальное предостережение. Однако проверка, проведенная в мае 2026 года, показала, что предприниматель проигнорировал требования закона. Нарушения не были устранены, факты реализации продолжались.

Во время выездного обследования инспекторы обнаружили в холле ветеринарной клиники бизнесмена витрины с кормами и косметикой. Лекарств на полках в открытой продаже уже не оказалось — владелец решил действовать осторожнее. Тем не менее, факт продажи препарата «Пинпрамиль» был подтвержден в ходе контрольной закупки.

Материалы дела были переданы в суд. В конце июня 2026 года служители Фемиды признали доводы надзорного органа обоснованными. Решение суда вступило в законную силу, штраф уплачен нарушителем в полном объеме.

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает владельцам зоомагазинов и ветклиник, что реализация лекарственных препаратов для животных без соответствующего разрешения является грубым нарушением законодательства.

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