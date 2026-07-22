«Спасают даже экстремально недоношенных»: федеральные эксперты похвалили педиатрию Томской области

И рекомендовал открыть новый консультативный центр для детей. Фото: департамент здравоохранения Томской области

Педиатрическая и перинатальная службы Томской области получили высокую оценку от федеральных экспертов. Делегация Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) завершила масштабный аудит шести медучреждений: Областного перинатального центра им. И.Д. Евтушенко, Родильного дома № 4, Областной детской больницы, Асиновской районной больницы, а также детских городских больниц № 1 и № 2. По мнению специалистов, регион достиг выдающихся показателей в сохранении жизни младенцев. Об этом 21 июля рассказали в профильном департаменте.

Особое внимание эксперты уделили работе регионального консультативного центра по неонатологии на базе ОПЦ им. И.Д. Евтушенко. Благодаря отлаженной маршрутизации здесь проходит около 95% всех преждевременных родов области. Для спасения малышей в клинике действует отделение реанимации с современным оборудованием: инкубаторами, аппаратами искусственной вентиляции легких и камерами для осмотра глазного дна недоношенным детям.

«В Томской области достигнуты хорошие показатели по спасению жизни детей и, в частности, детей до года. У нас положительное впечатление от работы службы», — отметила заведующая отделом аналитики и контроля качества организации медицинской помощи СПбГПМУ Ульяна Агеева.

Статистика подтверждает слова эксперта. Как сообщил и.о. начальника департамента здравоохранения Юрий Воробьёв, с начала 2026 года томские врачи выходили 179 детей, появившихся на свет раньше срока. Пятеро малышей родились с экстремально низкой массой тела до 999 граммов, еще 21 ребенок весил менее 1 499 граммов при рождении. Все они сейчас получают помощь в клиниках второго и третьего уровней.

Главным итогом визита стала рекомендация по развитию системы. Эксперты предложили региону актуализировать схемы перевозки пациентов и открыть региональный консультативный центр по профилю «педиатрия». Новая структура будет оказывать организационную и методическую помощь районным врачам, в том числе проводить телемедицинские консультации. Работа над созданием такого центра уже ведется.

Главный внештатный неонатолог по Северо-Западному федеральному округу Юрий Петренко подчеркнул, что теперь на первый план выходит выстраивание связи между стационарами и поликлиниками. Эксперт рекомендовал разработать четкие инструкции для врачей амбулаторного звена и памятки для родителей о том, куда обращаться при тех или иных симптомах после выписки из роддома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Резкое вовлечение в ЗОЖ может навредить психике томичей

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru