Резкое вовлечение в ЗОЖ может навредить психике томичей

ЗОЖ способен превратиться в зависимость Фото: Ольга ЮШКОВА.

Мировой тренд на ЗОЖ прочно вошел в повседневность, но за красивым фасадом скрываются риски: погоня за идеалом способна подточить душевное равновесие. Клинический психолог Елизавета Куликова из Лаборатории телепсихологии Пироговского университета предупредила, что не всякое стремление к оздоровлению идет на пользу психике. Резкий старт — жесткие тренировки, строгие диеты, четкие рамки сна — организм воспринимает как стресс. Это ведет перепадам настроения, раздражению и быстрой потере мотивации, сообщил портал mosaica.ru.

Эксперт выделяет три ключевые угрозы. Резкая смена привычек шокирует тело и психику: от нагрузки на сердце до потери интереса к спорту. Избыток нагрузок и «жесткие» диеты по эффекту не лучше полного пренебрежения здоровьем — они тоже ведут к тревожности и истощению. ЗОЖ способен превратиться в зависимость: человек сужает жизнь до поиска «самого полезного» — без глютена, экологичного, зеленого, «чистого». Бесконечный контроль создают давление, которое запускает цепочку проблем, дело может дойти до расстройств пищевого поведения.

Чтобы двигаться к здоровью без вреда для психики, Елизавета Куликова советует сменить фокус: опираться на собственные ощущения, а не на чужие стандарты. Лучше поменять мотивацию, двигаться и питаться из заботы о себе, а не из чувства вины. Важно слушать сигналы тела: есть при голоде, останавливаться при насыщении. Нужно убрать чувство вины за «лишнее», чтобы сбалансировать эмоциональный фон.

Активности следует по душе, вводить изменения постепенно, чтобы личный ЗОЖ строился вокруг комфорта и самочувствия. Такой подход, по словам эксперта, и есть основа настоящего здоровья.

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