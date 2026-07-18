В середине лета фотообъектив «КП-Томск» запечатлел размеренные будни горожан. Многие неторопливо гуляют у реки и наслаждаются свежим ветерком — редкими для июля днями, когда аномальный зной сменяет приятная прохлада. Снимки передают атмосферу спокойствия и уюта местных набережных. Одни томичи устраивают семейные прогулки, другие — спортивные тренировки, ну а кто-то просто любуется гладью воды, отдыхая от общения. Живое дыхание Томи и мягкий свет солнца — в новом эксклюзивном фоторепортаже.
Ранее «Комсомольская правда — Томск» рассказала, что в предпоследние выходные июля вероятны дожди.
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