В середине июля вода притягивает любителей и пассивного отдыха, и активного. Фото: Марина Лукина

В середине лета фотообъектив «КП-Томск» запечатлел размеренные будни горожан. Многие неторопливо гуляют у реки и наслаждаются свежим ветерком — редкими для июля днями, когда аномальный зной сменяет приятная прохлада. Снимки передают атмосферу спокойствия и уюта местных набережных. Одни томичи устраивают семейные прогулки, другие — спортивные тренировки, ну а кто-то просто любуется гладью воды, отдыхая от общения. Живое дыхание Томи и мягкий свет солнца — в новом эксклюзивном фоторепортаже.

Отдых горожан в июле. Фото: Марина Лукина

Томь, Лагерный сад. Фото: Марина Лукина

Фото: Марина Лукина

Нижняя терраса Лагерного сада. Фото: Марина Лукина

Вид на Коммунальный мост. Фото: Марина Лукина

Фото: Марина Лукина

Умиротворяющий пейзаж. Фото: Марина Лукина

Рыбак на Томи. Фото: Марина Лукина

Фото: Марина Лукина

Фото: Марина Лукина

В фокусе — спортплощадка у воды. Фото: Марина Лукина

Активный отдых у воды. Фото: Марина Лукина

Вид сверху на спортплощадку. Марина Лукина

Посидеть на верхней террасе Лагерного сада над рекой — одно наслаждение. Фото: Марина Лукина

Фото: Марина Лукина

Центральная набережная Томска. Фото: Марина Лукина

Отличная компания. Фото: Марина Лукина

Большинство снимков этой подборки сделаны в будни, поэтому в кадре не так много отдыхающих. Фото: Марина Лукина

Ранее «Комсомольская правда — Томск» рассказала, что в предпоследние выходные июля вероятны дожди.

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