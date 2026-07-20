Томские заводы зовут рабочих на ярмарку вакансий с зарплатой в 70 тысяч рублей

Рабочие специальности в последние несколько лет пользуются большим спросом, в том числе и у молодежи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ведущие промышленные предприятия Томска откроют двери для соискателей технических профессий. Очередная ярмарка вакансий для представителей рабочих специальностей состоится в кадровом центре «Работа России» уже во вторник, 21 июля. Об этом сообщила пресс-служба облдепартамента труда и занятости населения.

Спрос на «синих воротничков» в регионе традиционно высок. Только за 2025 год кадровый центр помог трудоустроиться почти 12 тысячам человек, большинство из которых нашли места в промышленности, строительстве и добыче полезных ископаемых.

«Во вторник, 21 июля, с 12.00 в кадровом центре "Работа России" состоится ярмарка вакансий. Участников ждет личное общение с представителями ведущих предприятий города в сферах транспорта, энергетики, науки и агропрома», — говорится в сообщении кадрового центра.

Гостям мероприятия предложат работу по 15 специальностям. Среди заявленных позиций — токарь, фрезеровщик, машинист котлов, инженер-механик, водитель автовышки, зуборезчик, слесарь КИПиА и электромонтер. Заработная плата варьируется в пределах от 35 до 84 тысяч рублей. Организаторы приглашают всех желающих вне зависимости от возраста и опыта работы.

Участие во встрече подтвердили ключевые игроки региональной экономики. Сферу транспорта представят ООО «ТОПК», ТГУМП «ТТУ» и АО «Томскавтотранс». Энергетику — АО «Томская генерация» и АО «ТомскРТС». Научно-технический сектор и агропром делегируют специалистов АО НПЦ «Полюс», АО «Сибагро» и ООО ТНПВО «СИАМ».

Специалисты рекомендуют иметь при себе актуальное резюме для оперативного прохождения первичного отбора. Кадровый центр «Работа России» находится по адресу: Томск, проспект Фрунзе, 103д, первый этаж.

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