В Томске дорожники выходят в ночную смену, чтобы не злить водителей

Ремонт дорог будет идти до наступления холодов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям центра города придется потерпеть шум отбойников по ночам. Асфальтирование переулка Мариинский начнется в ночь на 21 июля. Как рассказал журналистам директор подрядной организации Александр Базилевич, работы специально перенесли на темное время суток, чтобы минимизировать пробки на данном участке.

Переулку давно требовался капитальный ремонт. В период с 2024 по 2026 год ресурсоснабжающие организации неоднократно перекапывали эту улицу для починки сетей. В текущем сезоне дорогу наконец включили в план комплексного обновления. Специалисты уже провели фрезерование и сняли старый потрескавшийся асфальт от улицы Яковлева до проспекта Комсомольского.

«На Октябрьской мы уже уложили нижний слой, к концу недели заканчиваем с бортовым камнем и выходим на верхний слой. Активно работаем на Кулагина. Сегодня в ночь выходим с асфальтированием на Мариинский. Хотели днем, но пробки», — сообщил Базилевич.

Параллельно масштабная стройка кипит на улице Кулагина. Там укладка верхнего слоя дорожного полотна выполнена наполовину. По оценкам специалистов, основные работы на проезжей части там завершатся в течение ближайшей недели. Столько же времени уйдет на приведение в порядок тротуаров.

Напомним, в прошлом году улица Кулагина видела лишь точечный ямочный ремонт. В этом сезоне дорожники зашли туда с серьезным капитальным ремонтом, захватив также участок на другой стороне улицы Фрунзе. Прорабатывается возможность продлить обновление до самого конца улицы при наличии дополнительных ресурсов.

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