Прокуратура заставила чиновников в Томской области оформить таблички

Сейчас права людей с ограниченными возможностями нарушены Фото: Антон ФОКИН. Перейти в Фотобанк КП

Асиновская городская прокуратура Томской области поставила на место руководство местного самоуправления. После прокурорской проверки администрация Новокусковского сельского поселения наконец стала доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Надзорный орган проверил исполнение законодательства о социальной защите инвалидов. Ревизоры выяснили, что чиновники обустроили свое рабочее место исключительно под себя: на входе в здание отсутствовала тактильная информационная табличка со шрифтом Брайля, а также устройство экстренного вызова помощи. Для слабовидящих посетителей поход за справкой превращался в блуждание по темному коридору.

После внесения прокурорского представления объект социальной инфраструктуры был спешно оборудован необходимыми средствами обеспечения доступности. Теперь люди с инвалидностью могут самостоятельно ориентироваться внутри здания и подать сигнал персоналу при возникновении трудностей. Права граждан на безбарьерную среду восстановлены в полном объеме.

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