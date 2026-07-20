500 «квадратов» грязи: прокуратура заставила ликвидировать свалку под Малиновкой

Фото: Олег АДАМОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП
Жители деревни Малиновка Первомайского района могут вздохнуть спокойно — огромная гора мусора по соседству исчезла с лица земли. Прокуратура Томской области через суд добилась полной ликвидации несанкционированной свалки площадью свыше 500 квадратных метров. Об этом сегодня, 20 июля, рассказали в надзорном ведомстве.
После жалоб жителей, ведомство провело проверку соблюдения законодательства об отходах производства и потребления. На окраине населенного пункта обнаружилось незаконное кладбище древесных остатков, битого кирпича и бытового мусора.
Экологический беспорядок не только портил вид из окон деревенских домов, но и нарушал санитарные нормы. Прокуроры направили исковое заявление в суд с жестким требованием обязать ответственных лиц очистить территорию. Фемида полностью согласилась с доводами надзорного органа.
Благодаря прокурорскому вмешательству земельный участок рядом с населенным пунктом очищен от мусора до последнего фантика. Исполнение решения суда находилось на личном контроле районной прокуратуры. Теперь местным жителям больше не придется терпеть зловоние и риск возгорания сухой древесины прямо у своих заборов.
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