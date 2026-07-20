В Томске ФСБ взяла с поличным двух аферистов, вымогавших полмиллиона у знакомого

Группа выбивала из мужчины деньги за мнимые обвинения по уголовной статье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Томской области завершено расследование дерзкого покушения на мошенничество. На скамье подсудимых окажутся двое местных жителей — 22-летний и 23-летний парни. По версии следствия, их криминальный дуэт едва не оставил жителя региона без полумиллиона рублей (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Подробности рассказали в понедельник, 20 июля, в СУ СК России по Томской области.

Схема обмана была разыграна как по нотам еще в марте 2026 года. Злоумышленники вышли на своего 26-летнего знакомого и заявили, что якобы передали крупную сумму денег кому-то из силовиков в интересах жертвы — чтобы отмазать его от уголовной статьи. Под предлогом возврата этих мифических средств, используя жесткое психологическое давление, они вынудили молодого человека заключить мнимый договор займа на 500 тысяч рублей.

Когда документ был подписан, требования сменились угрозами. На протяжении нескольких месяцев фигуранты шантажировали потерпевшего: если он перестанет платить по навязанным обязательствам, о его «проблемах с законом» узнают все. Преступный умысел рухнул только после вмешательства сотрудников регионального Управления ФСБ, которые пресекли деятельность группы.

При предъявлении обвинения оба томича вину признали полностью. Сейчас следователи закрепляют доказательную базу для передачи дела в суд.

Следственное управление обращается к жителям региона: при поступлении любых предложений решить вопросы за взятку или выкуп немедленно обращайтесь в полицию. Сообщить о преступлении можно круглосуточно по телефону доверия: 8(382-2) 66-13-00, либо лично в дежурной части следственного управления по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 51.

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