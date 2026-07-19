В Молчановском районе огонь уничтожил крышу на площади 200 квадратных метров

Всего за сутки в регионе ликвидировали 6 возгораний. Фото: МЧС России по Томской области

За сутки в Томской области было ликвидировано 6 пожаров, в результате которых, к счастью, обошлось без пострадавших. В МЧС России рассказали об оперативной обстановке в регионе за прошедшие сутки. Как сообщили в ведомстве 19 июля, за сутки самое крупное ЧП произошло в селе Нарга, Молчановского района.

Самое масштабное возгорание произошло на улице Карла Маркса в селе Нарга Молчановского района. Там обгорела обрешетка крыши 1-этажного здания. Огонь охватил 200 квадратных метров. Для ликвидации угрозы работали 10 огнеборцев с применением 4 единиц специальной техники. Еще 1 инцидент был зафиксирован в переулке Фонтанном в селе Белый Яр Верхнекетского района. В этом случае дощатое строение сгорело полностью. Пожар на площади 4 квадратных метра смогли ликвидировать 7 сотрудников МЧС России, задействовав 2 единицы техники.

Представители спасательного ведомства напоминают жителям региона о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности. Особое внимание уделяется осторожности при курении, так как именно непотушенные спички и окурки часто становятся причиной возгораний в частном секторе и на придомовых территориях. Своевременный вызов пожарных расчетов по экстренным номерам позволяет минимизировать ущерб и сохранить имущество.

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