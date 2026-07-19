Томички подали более 60 заявок на участие в конкурсе «Мама-предприниматель»

Томички могут побороться за крупный денежный приз Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Региональный этап пройдет с 10 по 14 августа на базе центра «Мой бизнес». Участницы изучат основы предпринимательства, научатся разрабатывать бизнес-модель, продвигать продукт и презентовать проекты. Об этом рассказали в правительстве Томской области.

Победительница регионального этапа получит 150000 рублей на развитие своего дела. Среди заявленных проектов уже числятся мастерская по изготовлению свечей, студия 3D-печати, турагентство, студия красоты, магазин одежды, ателье, кондитерская, детский центр, производство масел, кафе и автомастерская.

Директор центра «Мой бизнес» Ольга Нужная отметила, что каждый год программа удивляет разнообразием идей. За каждой заявкой скрывается своя уникальная история, а главная задача организаторов заключается в том, чтобы помочь превратить сырую идею в успешный и прибыльный бизнес.

Участвовать в конкурсе могут женщины с несовершеннолетними детьми, находящиеся в декрете, включая приемных матерей. Подать заявку имеют право как те, кто только планирует открыть свое дело, так и действующие предпринимательницы со стажем до 3 лет. Лучшие проекты получат путевку на федеральный этап в Москве, где главные призы составят 1000000, 500000 и 250000 рублей. Программа реализуется с 2023 года, и за это время ее участницами стали 88 женщин. Заявки принимаются до 3 августа на специализированном сайте, а получить справки можно по телефону 8 (3822) 901-000.

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