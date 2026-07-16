Камеры в Томской области за 5 месяцев выписали штрафов на 265 тысяч рублей

Комплекс фото- и видеофиксации на трассе в Томской области Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Система фото- и видеофиксации нарушений ПДД в Томской области за 5 месяцев 2026 года зафиксировала нарушения на 265 000 000 рублей, а количество выписанных постановлений увеличилось почти на 50%. Об этом рассказали сегодня, 16 июля, в УМВД России по Томской области.

При этом водители уже оплатили правонарушения на сумму 174 000 000 рублей, что демонстрирует рост реальных поступлений в бюджет на 50%.

Инфраструктура контроля на дорогах региона продолжает расширяться. В 2026 году к уже работающим 90 стационарным комплексам фото- и видеофиксации добавятся еще 2 новые камеры. Точное место для их установки пока не определено, эту задачу профильные ведомства будут решать совместно с ГИБДД. Установка дополнительных камер направлена на снижение аварийности и повышение дисциплины водителей на наиболее опасных участках дорожной сети.

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