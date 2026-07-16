В Томской области задержали двух женщин при продаже 1,46 грамма «синтетики»

По факту незаконного оборота возбуждено 2 уголовных дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Оперативники группы по контролю за оборотом наркотиков задержали подозреваемых в незаконном обороте запрещенных веществ в момент совершения сделки. Задержание произошло в селе Тогур, где правоохранители успешно реализовали полученную оперативную информацию. Подробности рассказали 16 июля в УМВД России по Томской области.

В подъезде одного из домов по улице Ленина села Тогур для совершения сделки встретились 2 местные жительницы 1986 года рождения. В ходе личного досмотра у одной из участниц встречи был изъят сверток с веществом. Согласно результатам проведенной экспертизы, изъятое является наркотическим средством PVP общей массой 1,46 грамма.

Задержанная наркокурьер пояснила полицейским, что приобретала запрещенные вещества в одном из теневых интернет-магазинов. Часть приобретенного она употребляла сама, а оставшееся распространяла на территории Колпашевского района.

Следователем ОМВД России по Колпашевскому району возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 4 статьи 228.1 и части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данные статьи предусматривают суровое наказание за незаконный сбыт и хранение наркотических средств. Полиция продолжает работу по выявлению и пресечению каналов поставки синтетических наркотиков в регион, а также призывает граждан сообщать о любых фактах распространения запрещенных веществ для предотвращения новых преступлений и спасения жизней.

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