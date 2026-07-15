Томичи задали медикам почти 415 000 вопросов на горячих линиях за 1-е полугодие

За 1-е полугодие 2026 года специалисты ответили почти на 415 000 вопросов Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

За 1-е полугодие 2026 года на горячие линии департамента здравоохранения Томской области поступило 161 442 звонка. Операторы Центра медицинской и фармацевтической информации обработали колоссальный объем обращений, ответив почти на 415 000 вопросов от жителей региона.

Как сообщили в профильном ведомстве, 15 июля, абсолютное большинство обратившихся уточняли наличие и стоимость лекарственных препаратов, биологически активных добавок и изделий медицинского назначения. По этой теме было задано 398 382 вопроса. На 2-м месте по популярности оказалась горячая линия по льготному лекарственному обеспечению, на которую поступил 11 001 звонок. На 3-м месте расположилась линия «Осторожно: клещи!», собравшая 2 956 обращений. Вопросы диспансеризации волновали граждан значительно меньше, по этой теме зафиксировано всего 254 звонка.

Помимо справочной информации, операторы 1 519 раз консультировали томичей по вопросам оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения. Поступали сообщения, касающиеся противоболевой терапии, вакцинации от клещевых инфекций и профилактики кори. Наибольшее количество проблем решалось моментально с помощью дежурных администраторов медицинских организаций.

Горячие линии работают круглосуточно и без выходных. Через специальный сервис граждане также могут задать вопросы о диспансеризации или записаться на профилактический осмотр. Данные мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на повышение качества и доступности медицинской помощи для населения.

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