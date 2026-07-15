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НовостиОбщество15 июля 2026 13:48

Наехал на ребенка и скрылся: в Томске ищут самокатчика-нарушителя ПДД

В Томске 7-летняя девочка пострадала от самокатчика
Екатерина Сафонова
Транспорт двигался по пешеходной зоне на полной скорости

Транспорт двигался по пешеходной зоне на полной скорости

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На улице Елизаровых в Томске прошло резонансное ДТП с участие электротранспорта. Правоохранительные органы разыскивают водителя самоката, который скрылся с места ДТП после наезда на ребенка. Подробности рассказали в региональном СК.

В результате инцидента пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Само ДТП произошло еще 3 июля. Пока личность нарушителя не установлена. Между тем, санкции статьи могут грозить виновнику лишением свободы сроком на 2 года, а также крупные штрафные санкции.

Расследование уголовного дела продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего для привлечения виновного к ответственности.

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