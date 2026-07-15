В Томске госслужащие и бизнес соревнуются в шести дисциплинах на спартакиаде

В Томске региональное надзорное ведомство впервые приняло участие в проекте «Всероссийская спартакиада госслужащих с участием предпринимателей». Сотрудники Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Томской области состязались в шести спортивных дисциплинах, в том числе в футболе, баскетболе, легкой атлетике, плавании, шахматах и настольном теннисе. О событии рассказали в самом надзорном ведомстве.
Главная цель данного проекта заключается в формировании здорового корпуса госслужащих, популяризации физической культуры и укреплении профессионального сообщества. Для команды регионального управления спорт уже стал традицией, поскольку ежегодно проводится собственная спартакиада. В этом году сотрудники впервые стали участниками турнира Академгородка. Специалисты отмечают: «Регулярная физическая активность несет ощутимую пользу для иммунной системы и здоровья в целом».
Занятия спортом улучшают обмен веществ и кровообращение, а также снижают уровень гормона стресса кортизола. При этом стимулируется выработка эндорфинов, дофамина и серотонина, что улучшает настроение. Физическая активность также улучшает функцию легких, способствует насыщению крови кислородом и укрепляет дыхательную мускулатуру, поддерживая здоровую массу тела и общий тонус организма.
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