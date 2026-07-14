Томич задолжал более 2 миллионов рублей алиментов и получил реальный срок

Больше 10 лет мужчина не помогал сыну Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кировский районный суд вынес приговор 49-летнему местному жителю, признанному виновным по части 1 статьи 157 УК РФ. Мужчина накопил задолженность по алиментам на сумму свыше 2,2 миллиона рублей. Подробности сегодня, 14 июля рассказали в прокуратуре региона.

Следствием установлено, что еще в 2015 году мужчина был лишен родительских прав в отношении своего сына. Вместо своевременной выплаты средств на его содержание он систематически игнорировал свои обязанности, из-за чего общая сумма долга превысила 2,2 миллиона рублей. Несмотря на предыдущие привлечения к ответственности, гражданин не изменил своего отношения к требованиям закона. Государственный обвинитель поддержал позицию следствия, потребовав реального наказания. Судебное решение служит напоминанием всем томичам о неотвратимости наказания за игнорирование родительских обязанностей.

Вынесенный приговор вступит в законную силу после окончания срока апелляции. Правоохранительные органы продолжат контролировать исполнение наказания, чтобы гарантировать соблюдение прав несовершеннолетних в регионе.

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