Томич торговал ружьем и патронами из сарая и получил статью

Мужчина сначала просто хранил оружие Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области расследуют дело о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Жителя региона задержали за продажу ружья и патронов к нему. Детали инцидента редакции «КП-Томск» сообщили в прокуратуре региона.

Уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Томского района, обвиняемого по частям первой и второй статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлено в суд для рассмотрения по существу.

В ходе следствия установлено, что в период с ноября две тысячи двадцать пятого года по апрель две тысячи двадцать шестого года мужчина, не имея соответствующих разрешений, приобрел охотничье ружье ИЖ-56-3. Также он незаконно хранил в хозяйственной пристройке десятки охотничьих патронов двенадцатого, шестнадцатого и двадцатого калибров.

Позднее с целью поправить свое материальное положение фигурант сбыл указанное оружие и боеприпасы неустановленному лицу. Обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемых ему деяниях.

Материалы уголовного дела переданы в Томский районный суд для вынесения приговора. Судебная практика по подобным составам преступлений демонстрирует неизменность подхода к пресечению незаконного оборота огнестрельного оружия на территории области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18 ударов палкой по лобовому: ревнивая жительница Асино расколошматила «Хонду» любимого за измену

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru