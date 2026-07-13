Ремонт проспекта Ленина в Томске завершен на 80 процентов

Ремонтные работы идут весь теплый сезон Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ремонтные работы на проспекте Ленина в Томске вышли на финишную прямую. Об этом рассказали представители городских властей.

По состоянию на утро тринадцатого июля верхний слой асфальтобетонного покрытия уложен на восемьдесят процентов от общего объема работ. Подрядная организация завершит укладку асфальта на последних съездах и примыканиях, демонтирует ограждающие барьеры и нанесет дорожную разметку в ближайшие дни. После выполнения этих этапов ремонтные работы на объекте будут полностью завершены. Многие водители уже успели оценить качество и комфорт обновленного асфальта.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы.

Завершение масштабного обновления одной из главных транспортных артерий позволит местным жителям и гражданам региона оценить повышенный уровень комфорта и безопасности дорожного движения в областном центре.

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