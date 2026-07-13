УК в Кедровом погасила долг в 135 тысяч рублей по требованию прокуратуры

Общая сумма долга составила более 135 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура города Кедровый Томской области восстановила права жителей многоквартирных домов, заставив управляющую организацию исполнить требования жилищного законодательства и погасить задолженность перед ресурсоснабжающей компанией. О ходе проверки рассказали в прокуратуре Томской области.

Было установлено, что управляющая организация, обслуживающая 28 многоквартирных домов, длительное время уклонялась от заключения договоров на приобретение коммунальных ресурсов. Кроме того, компания накопила задолженность за электроэнергию, превышающую две среднемесячные величины обязательств по оплате. Общая сумма долга составила более 135 тысяч рублей.

По факту выявленных нарушений прокурор внес руководителю управляющей компании представление об устранении недопустимых практик. В результате вмешательства надзорного ведомства нарушения были полностью устранены. Организация заключила необходимые договоры ресурсоснабжения и оплатила задолженность за электрическую энергию.

Местные жители и граждане региона могут обращаться в надзорные органы при обнаружении аналогичных нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства для защиты своих законных прав.

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