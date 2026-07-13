Прорыв дамбы в Томской области осушил озеро у поселка Мирный

Водоем в поселке Мирный лишился воды в конце мая. Фото: Народный фронт Томской области

В поселке Мирный Томского района произошла серьезная техногенная аномалия: местное озеро, служившее зоной отдыха для сотен людей, практически пересохло из-за разрушения дамбы в конце мая. Активисты Народного фронта направили обращение в региональный департамент природных ресурсов для проведения проверки на предмет нарушений, предусмотренных статьей 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Водоем, известный среди старожилов как Каличниково или Новое, лишился воды после того, как сооружение не выдержало нагрузки. Огромные объемы воды устремились вниз по течению, и за считанные дни зеркало озера превратилось в пересохшую грязную котловину. Экологический ущерб оказался колоссальным: полностью уничтожена рыба, погибла вся водная растительность, безвозвратно нарушен биобаланс территории.

На этом бедствия для инфраструктуры не закончились. Бурный поток разрушил дорожное полотно на трассе Томск – Мирный – Межениновка, серьезно осложнив транспортное сообщение для местных жителей. Кроме того, вода залила придомовые участки и постройки в садоводческом товариществе Кедр.

«Мы настаиваем на проведении срочной профильной проверки с фиксацией точных масштабов вреда природе. Мы требуем, чтобы виновные лица не только возвели новую укрепленную конструкцию, но и вернули водоему его первоначальный вид», — отметили общественники.

Восстановление экосистемы и инфраструктуры потребует значительных ресурсов и строгого контроля со стороны надзорных органов за соблюдением природоохранного законодательства в регионе.

Редакция «КП-Томск» будет продолжать следить за развитием ситуации.

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